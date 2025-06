Mozart X 3 - concerto a cura della Società Filarmonica Pisana al Museo della Grafica

Lasciatevi trasportare dall’eleganza e dalla magia delle composizioni di Mozart durante il concerto Mozart X 3, organizzato dalla Società Filarmonica Pisana al Museo della Grafica. Domenica 22 giugno 2025 alle 18:00, clarinetti e coro si uniranno in un’esibizione straordinaria che promette emozioni e meraviglia. Un’occasione unica per immergersi nella musica classica in un contesto unico e suggestivo. Non mancate!

Il Museo della Grafica è lieto di ospitare il concerto Mozart X 3 a cura della Società Filarmonica Pisana. Mozart X 3 Domenica 22 giugno 2025, ore 18:00 Clarinetti: Matilde Michielin, Valentina Carli, Gregorio Del Vecchio CORO della SOCIETÀ FILARMONICA PISANA Direttore: Giovanni Del Vecchio.

