Movida all' Umbertino la protesta dei residenti | Il codice di autoregolamentazione non ha dato frutti

Movida all'Umbertino: la protesta dei residenti si fa sentire. Il codice di autoregolamentazione finora non ha portato i risultati sperati, e gli abitanti chiedono azioni concrete. "Noi a questo gioco non ci stiamo", affermano, invitando l’amministrazione comunale a prendersi le proprie responsabilità . È fondamentale che il Comune tuteli la salute e la vivibilità dei cittadini, facendo rispettare le norme esistenti e garantendo un equilibrio tra divertimento e qualità della vita.

"Noi a questo gioco non ci stiamo. Le scelte le faccia l'amministrazione comunale e se ne assuma le relative responsabilità . Compito dell'amministrazione comunale è tutelare e garantire i diritti primari (salute e vivibilità ) dei cittadini residenti e far rispettare le norme esistenti.

