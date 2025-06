Mourinho Italia clamoroso retroscena che riguarda anche Buffon | era più di un’idea per il dopo-Spalletti ma… Ecco cosa è successo

Un retroscena sconvolgente scuote il calcio italiano, coinvolgendo figure come Mourinho e Buffon. Era più di un’idea per il dopo-Spalletti, ma qualcosa è andato storto. La verità dietro questa intricata vicenda svela le dinamiche nascoste che potrebbero cambiare il volto del nostro calcio. Cosa si cela davvero dietro questa decisione? Scopriamo insieme i dettagli di un retroscena che potrebbe rivoluzionare il futuro dello sport italiano.

Mourinho Italia, spunta un retroscena che riguarda anche l’ex Juve Buffon: era più di un’idea per il dopo-Spalletti ma. Cosa è accaduto. Nel giorno in cui inizia ufficialmente l’era di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, emerge un clamoroso retroscena che svela le complesse dinamiche dietro la scelta per il dopo-Spalletti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, nel casting per la panchina azzurra era entrato con prepotenza anche il nome di José Mourinho, un’ipotesi affascinante spinta da un alleato d’eccezione. La spinta di Adidas per lo “Special One”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mourinho Italia, clamoroso retroscena che riguarda anche Buffon: era più di un’idea per il dopo-Spalletti ma… Ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: italia - retroscena - riguarda - buffon

Internazionali d’Italia 2025: giovani raccattapalle tra retroscena ed emozioni in campo - Nel cuore degli Internazionali d'Italia 2025, emergono i giovani raccattapalle: una figura fondamentale ma spesso trascurata.

Retroscena Italia, #Mourinho era vicino. Decisivo il no di #Buffon https://romanews.eu/retroscena-italia-mourinho-era-vicino-decisivo-il-no-di-buffon/… #Azzurri #RomanewsEU Vai su X

L'ex portiere avrebbe La ricostruzione - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/gattuso-ct-dell-italia-il-retroscena-buffon-contrario-al-ritor Vai su Facebook

Italia, retroscena Mourinho: Adidas avrebbe contribuito all’ingaggio. ‘No’ di Buffon; Retroscena Italia, Mourinho era vicino: decisivo il no di Buffon; Italia, Gattuso il preferito dagli italiani e l'idea Mourinho: il retroscena e la scelta di Buffon.

La Repubblica - Mourinho ct della nazionale. il retroscena: ecco chi lo voleva e chi no - Nel giorno in cui i quotidiani parlano della presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia, da La Repubblica emerge un retroscena. Come scrive msn.com

Italia, prima di Gattuso un'altra ipotesi: Buffon ha minacciato di dimettersi - finanziari nel calcio, ha commentato l'esonero di Luciano Spalletti, sollevato dall'incarico dalla FIGC, e l'arrivo di Gennaro Gattuso come n ... Riporta msn.com