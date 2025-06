Mourinho CT dell'Italia lo sponsor di entrambi avrebbe pagato | ma Buffon si è messo in mezzo

Il calcio è fatto di scelte, passioni e contrasti. Mentre l’Adidas vedeva in Mourinho il leader perfetto per la nazionale italiana, Buffon, simbolo di fedeltà e tradizione, si oppose fermamente, preferendo Rino Gattuso. Una disputa che ha acceso un dibattito tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Ma come si evolverà questa saga? Continua a leggere...

L'Adidas avrebbe voluto José Mourinho sulla panchina dell'Italia, ma Gigi Buffon era contrario, spingendo per la nomina di Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mourinho - italia - avrebbe - buffon

No di Ranieri all’Italia, la FIGC si guarda intorno: Mourinho fra i candidati - Il nome ideale sembrava essere quello di Ranieri, un allenatore dalla lunga esperienza e carisma. Tuttavia, tra le candidature spuntano anche nomi di grande rilievo, come Mourinho, che si prepara a entrare nel quadro delle possibili scelte per il futuro del nostro calcio.

Buffon e il tifo contro l'Inter in finale di Champions: "Non sopporto il tifo contro le nostre squadre, è da piccoli uomini. Mi dava fastidio anche quando giocavo. Per il ruolo che ricopro, a maggior ragione, mi va più che bene che a festeggiare sia un club italiano" Vai su Facebook

Mourinho CT dell'Italia, lo sponsor di entrambi avrebbe pagato: ma Buffon si è messo in mezzo; Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no; Italia, Mourinho era il candidato dello sponsor ma Buffon si è opposto: se fa flop Gattuso saltano tutti.

Repubblica - Mourinho ct dell’Italia: lo voleva lo sponsor, Buffon ha detto no - Josè Mourinho commissario tecnico della Nazionale: non è stata solo una suggestione mediatica. Come scrive msn.com

Italia, Mourinho era il candidato dello sponsor ma Buffon si è opposto: se fa flop Gattuso saltano tutti - Mourinho ct dell'Italia è stato molto più di una voce di mercato: il piano dell'Adidas. Riporta sport.virgilio.it