Mountain bike Lunedì scatta l’Appenninica Becking è l’asso da battere

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’ Appenninica MTB Stage Race, che da lunedì a venerdì prossimi attraverserà la dorsale tosco-emiliana per concludersi all’ombra della Pietra di Bismantova. Un evento sempre molto seguito e spettacolare, sia per il livello degli atleti partecipanti che per la bellezza del territorio, che quest’anno ha anticipato a fine giugno la sua disputa, mentre fino al 2024 era in calendario a settembre. In ambito maschile il favorito numero uno è Hans Becking (foto sotto): l’olandese ha partecipato a 3 edizioni, quelle del 2020, 2023 e 2024, centrando uno splendido tris di vittorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it