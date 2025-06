Motta Visconti spacciatrice arrestata mentre cede una dose di cocaina Il magazzino della droga? La camera di un agriturismo

Una scena da film quella di Motta Visconti, dove una spacciatrice di 50 anni è stata arrestata mentre consegnava una dose di cocaina all’interno di un agriturismo, trasformato nel suo magazzino clandestino. La sua attività si svolgeva nell’ombra, con incontri segreti in auto e ambienti nascosti. La scoperta dei carabinieri ha svelato un sistema criminale ben organizzato, mettendo fine a un’operazione di droga ben radicata nel territorio.

Motta Visconti (Milano), 20 giugno 2025 – La stanza dell'agriturismo trasformata, all'oscuro dei gestori, nel magazzino della droga, e gli incontri con i clienti in macchina. Ed è stata fermata proprio mentre si trovava in auto con una " cliente ", una spacciatrice di 50 anni al "lavoro" a Motta Visconti. Sorpresa da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso mentre cedeva una dose, è stata subito fermata e identificata. Controllo a sorpresa . Il blitz durante un servizio di controllo del territorio. I miltari hanno sorpreso la donna in macchina mentre era ferma in compagnia di un'altra donna.