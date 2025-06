Motori musica e gusto | il 27 giugno l' evento Harley-Davidson

Motori, musica e gusto si uniscono in un evento imperdibile: il 27 giugno a Collecchio (PR), Harley Davidson Parma accende i motori per celebrare la passione delle due ruote. A partire dalle 18:00, bikers e appassionati si ritroveranno per vivere un’esperienza ricca di adrenalina, musica dal vivo e sapori autentici. Non mancate a questa festa dedicata alla libertà su strada, dove ogni dettaglio è pensato per lasciarvi senza fiato.

Stradella di Collecchio (PR) – Venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 18:00, i motori si accendono e la passione per le due ruote ruggisce nel cuore dei bikers. Alla vigilia dell'undicesima prova dell'Italy 500 Miles, Harley-Davidson Parma ospiterà un evento imperdibile, dedicato a tutti gli.

