Motor Valley Fest 2025 | il futuro corre tra Formula 1 barche elettriche e startup

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore della Motor Valley, dove il futuro corre veloce tra Formula 1, barche elettriche e startup innovative. Il Motor Valley Fest 2025 ha acceso i riflettori su un mondo in piena evoluzione, con protagonisti di prestigio che svelano come tecnologia e sostenibilità stiano rivoluzionando il motorsport. Un evento imperdibile che spinge lo spettatore a credere che il domani sia già qui.

Al Motor Valley Fest 2025, il round table "Racing e Tecnologia" ha riunito i protagonisti dell’innovazione in pista: dalla Formula 1 alla E1 Series, passando per Ducati, Maserati, Aston Martin e Tatuus. Il dibattito ha esplorato il futuro del motorsport tra sostenibilità, giovani talenti e nuove forme di competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Motor Valley Fest 2025: il futuro corre tra Formula 1, barche elettriche e startup

In questa notizia si parla di: motor - valley - fest - formula

L’assessora regionale Frisoni: "Il Gp emblema della Motor valley. Imola nella storia del Mondiale" - L'Assessora regionale Roberta Frisoni sottolinea l'importanza del Gran Premio di Imola, un autentico simbolo della Motor Valley, per il turismo locale e regionale.

In occasione del Motor Valley Fest ha aperto le porte il nuovo museo in via dell’Aeroporto a Marzaglia: dalla 6C34 con la quale Tazio Nuvolari nel 1934 vinse il Gran Premio di Modena alla 250 F che conquistò il mondiale di Formula 1 con Fangio nel 1957 fin Vai su Facebook

Motor Valley Fest 2025: il futuro corre tra Formula 1, barche elettriche e startup; The takes center stage in the Fan Zone of the Formula 1 Grand Prix in Imola; Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix 2025.

Motor Valley Fest, si avvicina l’edizione 2025 - Dal 5 all’8 giugno 2025, Modena ospiterà la settima edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori ... Da formulapassion.it

Il cuore pulsante della Motor Valley - C’è un momento, tra il profumo dell’aceto balsamico e il rombo ovattato di una V12 in piazza, in cui Modena si trasforma. Scrive iltempo.it