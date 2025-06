MotoGP Viñales il più veloce nel venerdì del Mugello davanti ad un redivivo Bagnaia

Maverick Viñales brilla nel venerdì del Mugello, conquistando la vetta nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025 davanti a un redivivo Bagnaia. Con un giro secco da sogno in 1’44”634, lo spagnolo del team Red Bull Tech3 dimostra di essere in forma e pronto a lottare per la vittoria, aprendo così scenari emozionanti per il resto del weekend, lasciando tutti col fiato sospeso.

Maverick Viñales si esalta tra i curvoni del Mugello e stampa il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Red Bull Tech3 ha tirato fuori tutto il potenziale della sua KTM sul giro secco con un fantastico time-attack che gli ha permesso di fermare il cronometro in 1’44?634, avanzando una candidatura da possibile protagonista per il prosieguo del weekend toscano. Viñales ha superato in extremis il padrone di casa italiano Francesco Bagnaia, in grande crescita dopo una FP1 abbastanza problematica attestandosi in seconda piazza a 110 millesimi dalla vetta con la Ducati GP25 ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Viñales il più veloce nel venerdì del Mugello davanti ad un redivivo Bagnaia

