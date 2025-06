MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2025 | Bagnaia pimpante davanti ai Marquez!

Francesco Bagnaia mostra ancora una volta tutto il suo talento, conquistando il secondo tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia al Mugello. Con un 1:44.744, il pilota Ducati si conferma tra i favoriti, tallonato da Maverick Vinales. La sfida si prospetta intensa: chi domani avrà la meglio in questa appassionante battaglia italiana? Restate sintonizzati per scoprire quale pilota salirà sul gradino più alto della griglia di partenza.

Francesco Bagnaia ha firmato il secondo tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Itali a, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Ducati ufficiale ha siglato un perentorio 1:44.744 sul tracciato toscano e soltanto all’ultimo istante è stato superato dallo spagnolo Maverick Vinales, che in sella alla KTM lo ha preceduto di 110 millesimi. Il piemontese ha battuto un colpo di spessore in questa sessione e sembra poter essere effettivamente competitivo durante questo fine settimane, intanto ha preceduto di 36 millesimi il compagno di scuderia Marc Marquez, leader del Mondiale che si è accomodato in terza piazza con sette millesimi di margine nei confronti dello spagnolo Alex Marquez con la Ducati Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2025: Bagnaia pimpante davanti ai Marquez!

