MotoGP risultati e classifica FP1 GP Italia 2025 | Marco Bezzecchi ed Acosta davanti a tutti ottavo Bagnaia

Si è aperta la nona tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP d'Italia sono andate in scena all' Autodromo Internazionale del Mugello le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Marco Bezzecchi. L' azzurro chiude col miglior crono in 1'46?199, stesso crono dello spagnolo Pedro Acosta. Terza piazza per il sudafricano Brad Binder, staccato di 0?053. Seguono l' iberico Marc Marquez, quarto a 0?094, e l' azzurro Fabio Di Giannantonio, quinto a 0?387, mentre è ottavo Francesco Bagnaia a 0?452. MotoGP, Bezzecchi e Acosta i più veloci in FP1 al Mugello.