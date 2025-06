MotoGP Pecco Bagnaia vede la luce nel venerdì del Mugello L’obiettivo è giocarsi la vittoria domenica

Il venerdì al Mugello segna una svolta per Pecco Bagnaia, che finalmente vede la luce in un weekend cruciale. Dopo una FP1 difficile, il talento piemontese ha ritrovato fiducia e determinazione, preparando il terreno per un fine settimana da protagonista. Con l’obiettivo di giocarsi la vittoria domenica, Bagnaia si avvicina a questa sfida con rinnovata energia, pronto a scrivere un capitolo indimenticabile della sua stagione. La gara è ancora tutta da vivere, ma la sua rinascita è già iniziata.

Francesco Bagnaia un venerdì così non lo viveva da un po'. Il Mugello, sede del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, sembrerebbe aver regalato quelle sensazioni che Pecco tanto cercava. La FP1 non era stata all'insegna dell'allegria. Gli errori in frenata, che avevano condito la sessione e frutto del solito scarso feeling con l'anteriore, avevano portato il piemontese a sfogarsi in maniera chiara nel box su quello che non andava. Nelle pre-qualifiche, però, sembrerebbe che i tecnici della Rossa abbiano dato quello che il pilota italiano voleva in termini di confidenza sul davanti. Gli ingressi in curva sono diventati più efficaci e Bagnaia ha mostrato un feeling decisamente migliore, soprattutto quando è stato il momento clou del turno di prove, ovvero nel time-attack.