MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani al Mugello, il cuore pulsante del Motomondiale, si accenderanno le emozioni con le qualifiche e la Sprint Race del GP Italia 2025. Appassionati di MotoGP, preparatevi a vivere un sabato ricco di adrenalina, tra sfide in casa Ducati e imprese da non perdere. Scopri orari, programma, streaming e guida TV8 e Sky per seguire ogni istante di questa tappa fondamentale della stagione!

Domani, sabato 21 giugno, al Mugello si disputeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati sulla sfida in casa Ducati tra i fratelli Marc e Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer. Attenzione però all’inserimento nella lotta per le prime due file e per il podio di altri protagonisti come Marco Bezzecchi su Aprilia, Fabio Quartararo su Yamaha ed i piloti KTM Pedro Acosta, Brad Binder e Maverick Viñales. Da non sottovalutare infine le Honda di Joan Mir e Johann Zarco, almeno per quanto riguarda un buon piazzamento a ridosso della top5. 🔗 Leggi su Oasport.it