MotoGP oggi in tv GP Italia 2025 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 20 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, nono round del Motomondiale 2025. Sullo spettacolare tracciato toscano, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Lo spagnolo Marc Marquez si presenta col vento in poppa in MotoGP, dopo quanto ottenuto ad Aragon. Il Cabroncito ha messo in fila tutti e fatto vedere un feeling con la Ducati ufficiale di primo livello. Vedremo se questa chimica si confermerà anche su una pista dove, non sempre, Marc è stato in grado di rendere al meglio delle proprie possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it