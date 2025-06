MotoGp Mugello 2025 Vinales il più veloce nelle prove libere del venerdì Bene Bagnaia e Marquez

Il Mugello 2025 si apre con una sorpresa: Maverick Vinales domina le prove libere, mostrando un ritmo impressionante e immediatamente diventando il favorito per il weekend. Bene anche Bagnaia e Marquez, che confermano la competitività di questa stagione. Con un Marc Marquez meno dominante del solito e Vinales in gran forma, il duello promette scintille in questo appuntamento italiano, lasciando gli appassionati con la voglia di scoprire chi salirà sul podio. In questo scenario di grande equilibrio, tutto può ancora succedere.

Mugello, 20 giugno 2025 – Spunta Maverick Vinales nel venerdì della MotoGp al Mugello. Lo spagnolo della KTM si è preso il miglior tempo nella prima giornata del gran premio d'Italia, in un weekend che si preannuncia molto equilibrato e un Marc Marquez, terzo, meno dominante del solito. Il numero 93 non ha nel Mugello il suo circuito preferito, vittorioso solo nel 2014, e per una volta dovrà sudare più del previsto per provare a vincere. In risalita Pecco Bagnaia. Difficoltà nelle prime libere, sempre in frenata, poi un ottimo secondo tempo nelle pre qualifiche. In Q2 anche Morbidelli e Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Mugello 2025, Vinales il più veloce nelle prove libere del venerdì. Bene Bagnaia e Marquez

