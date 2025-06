MotoGP Maverick Viñales | Abbiamo lavorato tantissimo domani dovrò testare la gomma

Dopo intense sessioni di lavoro, Maverick Viñales si prepara per il grande test di domani, fondamentale per perfezionare la gomma e affinare le strategie in vista della gara. La sua straordinaria performance nelle pre-qualifiche al Mugello, culminata nel miglior tempo di 1:44.634, ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati di MotoGP. Con questa motivazione, Viñales potrebbe davvero sorprendere in pista, rendendo la sfida ancora più emozionante.

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla Red Bull KTM Tech3 di Maverick Viñales che ha siglato il crono di 1:44.634. Lo spagnolo si è esaltato sul circuito italiano e potrebbe dare fastidio in vista della gara di domenica. Seconda posizione per un ottimo Francesco Bagnaia a 110 millesimi dalla vetta. Il centauro italiano sembra aver ritrovato linfa vitale in un circuito che gli ha già regalato tre vittorie. Subito dietro troviamo l’altra Ducati Ufficiale di Marc Marquez, a 146 millesimi dal connazionale Viñales. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Maverick Viñales: “Abbiamo lavorato tantissimo, domani dovrò testare la gomma”

In questa notizia si parla di: motogp - maverick - viñales - abbiamo

MotoGP, Maverick Viñales il più veloce nei Test di Aragon. Nono Francesco Bagnaia - La scena della MotoGP si infiamma con Maverick Vinales che domina i test di Alcañiz, stabilendo il miglior tempo e lasciando gli avversari a inseguire.

"Maverick si trova bene in Tech3, non riesco a immaginare che faccia pressione per cambiare. Mi rattristano le difficoltà di Bastianini, abbiamo provato di tutto per adattare la RC16 al suo… https://gpone.com/it/2025/06/12/motogp/poncharal-vinales-nel-team-uf Vai su X

"Maverick si trova bene in Tech3, non riesco a immaginare che faccia pressione per cambiare. Mi rattristano le difficoltà di Bastianini, abbiamo provato di tutto per adattare la RC16 al suo stile di guida" Vai su Facebook