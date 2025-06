MotoGP Marco Bezzecchi | Mi sono trovato bene fin da subito ma la moto è nervosa nel T3

sentito subito a mio agio sulla moto, anche se nel T3 la 232 si comporta un po' nervosa. È stato un venerdì promettente per me al GP d’Italia, e ora non vedo l’ora di proseguire il lavoro per migliorare ulteriormente. Con questa energia positiva, sono determinato a fare bene in vista delle qualifiche e delle gare a venire.

Un venerdì positivo per Marco Bezzecchi al GP d’Italia, nono appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. Il pilota in forza all’Aprilia si è reso artefice di un’ottima prima sessione di prove libere e di una buona pre-qualifica, centrando rispettivamente la prima e la sesta posizione sulla pista del Mugello. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, il centauro romagnolo ha commentato quanto fatto: “ Fa caldo, ma mi sono trovato bene fin da stamattina – ha detto “Bez” – Andiamo piuttosto bene, anche se abbiamo sempre qualche problemino che ci portiamo dentro. Dopo i test c’è stato un bello step in avanti, ho trovato il meglio fin da subito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sono trovato bene fin da subito, ma la moto è nervosa nel T3”

In questa notizia si parla di: motogp - marco - bezzecchi - sono

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella gara e splendida rimonta! Peccato per la partenza, potevo fare podio…” - Marco Bezzecchi si distingue per una splendida rimonta alla Sprint Race di Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025.

[#MotoGP] Dopo la vittoria di Silverstone, i risultati non sono stati altrettanto brillanti ad Aragon per l'Aprilia, che ha pagato ancora una volta le difficoltà in qualifica, mostrando poi un ottimo passo gara. Sulla pista di casa però Marco Bezzecchi spera di poter la Vai su Facebook

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono stati mesi difficili, questa vittoria è arrivata al momento giusto” - Vai su X

Bezzecchi: Aprilia sta migliorando, sono carico; Marco Bezzecchi: “Valentino Rossi mi disse: non mi aspettavo un weekend così di m…. Ma a modo suo”; MotoGp, il Mugello fa gola a tutti. Bezzecchi: “Ho scritto a Polonara”.

MotoGp: Gp Italia, Bezzecchi e Acosta primi nelle libere 1 - Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta ( Ktm) si sono aggiudicati la prima sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello facendo segnare lo stesso ... Lo riporta msn.com

MotoGP, i risultati del venerdì al Mugello: super Viñales, Bagnaia davanti ai Marquez. Bene anche Bezzecchi - Sotto il sole del Mugello, sono terminate le pre qualifiche in attesa poi di qualifiche e gara sprint nella giornata di sabato. Da ilfattoquotidiano.it