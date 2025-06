MotoGP i risultati del venerdì al Mugello | super Viñales Bagnaia davanti ai Marquez Bene anche Bezzecchi

Il Gran Premio d’Italia al Mugello infiamma gli animi degli appassionati di MotoGP, con un Venerdì ricco di emozioni e sorprese. Maverick Viñales firma il miglior tempo, sfiorando il record della pista, seguito da un brillante Pecco Bagnaia, che si posiziona davanti a Marc Marquez e anche Bezzecchi. La sfida è più aperta che mai: chi domani conquisterà la pole e il primo acceso battesimo in gara?

È il fine settimana del Gran Premio d'Italia in MotoGP. Sotto il sole del Mugello, sono terminate le pre qualifiche in attesa poi di qualifiche e gara sprint nella giornata di sabato. Il più veloce con un tempo "quasi" record è stato Maverick Viñales, che ha chiuso davanti a tutti con la sua KTM grazie al tempo di 1'44.634, un decimo più lento del record della pista. Secondo un ottimo Pecco Bagnaia, a un decimo dal primo posto e decisamente più in palla delle libere mattutine dove aveva mostrato anche qualche segno di nervosismo. Il pilota piemontese per una volta ha finito davanti a Marc Marquez e al fratello Alex.