MotoGP GP Italia | orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming

Il Gran Premio d'Italia al Mugello 2025 promette emozioni a non finire, con prove libere, qualifiche e la tanto attesa Sprint Race che infiammeranno il circuito toscano. Scopri gli orari e i canali per seguire in diretta TV su Sky e TV8 tutte le fasi di questa tappa fondamentale del Motomondiale, tra adrenalina e colpi di scena, pronti a tenerti incollato allo schermo fino all'ultimo giro. Continua a leggere e preparati a vivere un weekend di pura passione!

Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP d'Italia della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito del Mugello: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del nono round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

