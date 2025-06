MotoGP Francesco Bagnaia in cerca di identità al Mugello Le libere emetteranno il primo verdetto

Il Mugello si prepara a essere il palcoscenico di una battaglia epica nel nono fine settimana della MotoGP 2025. Tra le curve mozzafiato e i saliscendi infuocati, Francesco Bagnaia cerca il suo vero volto, alla ricerca di un’identità che possa rilanciarlo verso la vetta. Le libere di oggi promettono di rivelare molto su questa sfida personale e sportiva, mentre gli occhi degli appassionati si concentrano su un pilota determinato a riscrivere la propria stagione.

Comincia ufficialmente oggi il nono fine-settimana della stagione di MotoGP. Immerso nelle colline toscane, il circuito del Mugello da sempre regala spettacolo per la sua particolare conformazione: un tracciato molto tecnico, con curvoni veloci e saliscendi continui che rendono la guida una vera e propria sfida per i centauri. Sfida che Francesco Bagnaia lancia a se stesso e agli altri. Pecco ha vissuto finora un 2025 complicato. Al di là dell'affermazione di Austin (USA), tanti bocconi amari mandati giù, nella consapevolezza di non aver mai trovato il giusto feeling con l'anteriore della sua Ducati GP25, contrariamente al proprio compagno di squadra, Marc Marquez.