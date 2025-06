MotoGP Francesco Bagnaia | Con le gomme morbide ho ritrovato il mio feeling l’effetto Mugello fa la differenza

Francesco Bagnaia ritrova il feeling perduto con le gomme morbide al Mugello, portando un raggio di luce nel box Ducati. Dopo una lunga attesa, il piemontese ha conquistato il secondo tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia, dimostrando che la sua passione e determinazione sono più forti che mai. Sul circuito toscano, Pecco ha ripreso a frenare forte e spingere con fiducia, segnando un passo importante verso il podio.

Una raggio di luce in fondo al tunnel? Se lo augurano nel box Ducati di Francesco Bagnaia. Il piemontese ha concluso col secondo tempo il suo time-attack nelle pre-qualifiche del GP d' Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, Pecco è tornato a fare quello che ha sempre amato: frenare forte e poter spingere l'ingresso in curva. Una sensazione che non aveva da diverso tempo, che il centauro italiano ha ritrovato nel momento in cui ha montato la gomma morbida al posteriore e si è lanciato nell'attacco al tempo. Prima di ciò, le difficoltà non erano mancate, come ha sottolineato nell'intervista a Sky Sport.