MotoGP Bezzecchi e Acosta i più veloci in FP1 al Mugello 4° Marquez fatica Bagnaia

Nel cuore del Mugello, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta hanno dominato le FP1 del Gran Premio d’Italia 2025, firmando il miglior tempo assoluto in 1’46”199. L’emozione si accende tra sfide serrate e sorprese: Bezzecchi si aggiudica la prima posizione grazie a un giro più veloce, mentre Marc Marquez fatica nella pioggia. Un inizio promettente che fa sognare gli appassionati italiani e non. La lotta per la pole si infiamma: chi conquisterà la vetta domani?

Marco Bezzecchi e Pedro Acosta hanno firmato la miglior prestazione assoluta nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Al Mugello il romagnolo dell’Aprilia e lo spagnolo della KTM sono stati i più veloci del lotto in 1’46?199 (stesso tempo al millesimo), anche se alla fine l’italiano è stato classificato in prima posizione grazie ad un secondo miglior giro rispetto al murciano. Terza posizione a 53 millesimi dal tandem di testa per la KTM del sudafricano Brad Binder, che ha sfruttato il grip delle gomme nuove negli ultimi minuti come Bezzecchi e Acosta, mentre Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per il suo quarto posto sulla Ducati GP25 ufficiale a 94 millesimi dalla vetta senza aver cambiato pneumatici nella fase conclusiva del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bezzecchi e Acosta i più veloci in FP1 al Mugello. 4° Marquez, fatica Bagnaia

