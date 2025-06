MotoGp 2025 Gp d’Italia al Mugello | orari programma e dove vederlo in tv

Il Brembo Gran Premio d’Italia 2025, penultima tappa del mondiale MotoGP, si svolgerà dal 20 al 22 giugno al suggestivo circuito del Mugello, immerso tra le colline toscane. Con una lunghezza di 5,2 km e 15 curve, questo storico tracciato mette alla prova i piloti con alte velocità e tecniche sfide. Scopri orari, programma dettagliato e dove seguire in TV questa emozionante gara. Non perdere l’appuntamento con l’adrenalina e l’agonismo!

Il Brembo Gran Premio d’Italia 2025, nona tappa del mondiale MotoGP, si correrà al Mugello nel weekend del 20-22 giugno. Il classico storico della MotoGp, che si corre tra le colline toscane, su un tracciato di 5,2 km con 15 curve è il preferito dai piloti per gli elevati livelli di velocità e di tecnica richiesti. Le qualifiche e la gara. La giornata di sabato 21 giugno è dedicata alle qualifiche e alla Sprint Race: le qualifiche MotoGP si tengono alle ore 10:50-11:30, determinando la griglia di partenza sia della Sprint di sabato pomeriggio che della gara principale di domenica. Sabato alle ore 15:00 è in programma la Sprint Race MotoGP. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp 2025, Gp d’Italia al Mugello: orari, programma e dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: motogp - italia - mugello - orari

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia 2025 si accende tra duelli e sorprese - Il Gran Premio d’Italia al Mugello 2025 si avvicina, promettendo emozioni tra duelli intensi e sorprese.

LA GUIDA - GP Italia al Mugello: gli orari, i collegamenti tv e tutto quanto c'è da sapere. Da oggi è super show! #corsedimoto #motogp #mugello #italianGP Vai su X

La #MotoGP torna in pista e lo fa a casa nostra. È, infatti il weekend del Gran Premio d'Italia al Mugello! Ecco tutti gli orari del weekend in arrivo. #ItalianGP Vai su Facebook

MotoGP, gli orari del GP Mugello 2025: dove vedere pole, gara e sprint race; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Italia al Mugello; MotoGP, GP Italia: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming.

MotoGP, GP Italia: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming - qualifiche si apre il GP d'Italia della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito del Mugello: ecco ... Segnala fanpage.it

MotoGP, orari e dove vedere il GP d'Italia al Mugello - La MotoGP arriva in Italia per un weekend imperdibile LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si corre al Mugello dal 20 al 22 giugno, con Marc Marquez leader del Mondiale e reduce dall'en plein di A ... sport.sky.it scrive