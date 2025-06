Motociclista si schianta sull'asfalto a Ponte di Legno | 40enne in ospedale con un trauma cranico

Un incidente drammatico scuote Ponte di Legno: un motociclista di 40 anni si schiantato sull'asfalto, finendo in ospedale con un trauma cranico e un braccio rotto. La sua corsa sulla statale 300 si è trasformata in un momento di paura e preoccupazione. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa caduta improvvisa. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Oggi pomeriggio un motociclista è caduto mentre percorreva la statale 300 vicino a Ponte di Legno (Brescia). L'uomo, un 40enne, è stato portato in elicottero al pronto soccorso con un trauma cranico e un braccio rotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

