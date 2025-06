Moto3 Almansa in testa nelle pre-qualifiche al Mugello Tre italiani nei primi quattordici

Sul circuito del Mugello si è conclusa una emozionante sessione di pre-qualifiche Moto3 per il Gran Premio d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025. Con Almansa in testa e tre italiani tra i primi quattordici, la sfida per la griglia di partenza si infiamma. La tensione cresce mentre i protagonisti si preparano alla Q2 di domani, dove si deciderà il destino del weekend...

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto3 valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello, i migliori quattordici piloti della manche hanno conquistato l’accesso alla Q2 di domani, che determinerà la griglia di partenza. Il più veloce è stato David Almansa (Leopard Racing) con il crono di 1:55.535. Subito dietro il giapponese Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia), secondo a 0.032 dalla testa. Terza piazza per l’altro nipponico in griglia, Ryusei Yamanaka (Frinsa-MT Hemlets-MSI) a 187 millesimi dalla prima posizione. Accede al Q2 con il quarto tempo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Almansa in testa nelle pre-qualifiche al Mugello. Tre italiani nei primi quattordici

In questa notizia si parla di: moto3 - almansa - testa - qualifiche

Moto3, Luca Lunetta è terzo nella FP2 di Aragon. Almansa vola con il nuovo record e precede Quiles - Sul tracciato di MotorLand di Alcaniz, già baciato dal sole e con temperature di 21° in atmosfera e 30° sull’asfalto, abbiamo vissuto un turno di prove libere ricco di emozioni, con Luca Lunetta che conquista il terzo posto nella FP2 di Aragon, volando con il nuovo record e anticipando Quiles.

MOTO3 SILVERSTONE - JOSÉ ANTONIO RUEDA VINCE PARTENDO ULTIMO, PODIO PER LUCA LUNETTA La Moto3 ha regalato a Silverstone un’altra gara di gruppo e incerta fino alla fine, ma che alla fine ha confermato una grande certezza di questa sta Vai su Facebook

Moto3 | Gp Argentina Prove: Almansa da record, Foggia è nono; Moto3 Silverstone FP2: José Antonio Rueda è stato il più intelligente, ma attenzione alla pioggia; Qatar 2025, Qualifiche: prima gioia di Yamanaka in Moto3 | FP - Risultati - Moto 3.

Moto3 | Gp Mugello Prove: Honda protagoniste, Almansa precede Furusato - qualifiche del Gran Premio d'Italia classe Moto3, nona tappa del Motomondiale 2025 in programma domenica al Mugello. Riporta msn.com

Moto3, Almansa svetta nelle prequalifiche, Lunetta 5° centra la Q2 - Gli italiani: Q2 anche per Rossi 11° e Carraro 12°, fuori gli altri. Scrive gpone.com