Moto2 Vietti secondo nelle pre-qualifiche del Mugello dietro Salac Quinto Arbolino

Le pre-qualifiche della Moto2 al Mugello si sono concluse con un’esibizione di determinazione e velocità. Dopo aver dominato le sessioni delle Moto3, i piloti si sono affrontati in una sfida serrata per conquistare i posti che garantiranno l’accesso diretto al Q2 di domani. Filip Salac sprizza talento, ma Celestino Vietti e Arbolino promettono spettacolo: il GP d’Italia si avvicina, e tutto è ancora da scrivere.

Dopo la Moto3, si concludono anche le pre-qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello i piloti si sono dati battaglia per conquistare le prime quattordici posizioni che daranno accesso direttamente al Q2 di domani, Il più veloce è stato il ceco Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team) con il crono di 1:50.208. Seconda posizione per un ottimo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) che, dopo la terza posizione delle FP1, accede al Q2 con un ritardo di soli 0.080 millesimi dalla prima posizione. Completa la top 3 lo spagnolo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), leader del campionato, con un distacco di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Vietti secondo nelle pre-qualifiche del Mugello dietro Salac. Quinto Arbolino

In questa notizia si parla di: moto2 - vietti - qualifiche - mugello

LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Senna Agius conquista Silverstone, Vietti sesto in rimonta - Segui la live del GP di Moto2 a Silverstone 2025: Senna Agius conquista la sua prima vittoria in classe, mentre Vietti chiude in sesta posizione grazie a una fantastica rimonta.

Moto2 | Gp Mugello Prove: Salac precede Vietti, Arbolino è quinto; Pre-Qualifiche di Moto2 al Mugello: Salac è il più veloce, seguito da Vietti. Bene anche Arbolino; Moto2 ad Aragon: Gonzalez da record nelle pre-qualifiche, Vietti fuori dal Q2. Risultati.

Moto2 | Gp Mugello Prove Libere 1: Gonzalez al Top, Vietti è terzo - Manuel Gonzalez dopo aver "assaggiato" la MotoGP nei test di Aragon, dove ha girato in sella all'Aprilia Trackhouse, è tornato in sella alla Moto2 per il Gran Premio ... Come scrive msn.com

Moto2, Gonzalez apre il Mugello davanti a tutti. A pochi millesini Dixon e Vietti - Moto2: Manugass mira alla riconquista della leadership mondiale dopo 2 gare sfrotunate. Riporta gpone.com