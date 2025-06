Moto2 | Celestino Vietti parte bene al Mugello Gonzalez segna il miglior tempo nel primo turno di libere

Al Mugello, la sfida della Moto2 si accende con entusiasmo: Manuel Gonzalez domina la prima sessione di libere del GP d’Italia, dimostrando prontezza e determinazione. Sullo sfondo, Celestino Vietti si distingue tra i protagonisti, promettendo uno spettacolo ricco di colpi di scena. La regola delle qualifiche si avvicina, e i piloti sono pronti a scrivere il loro capitolo di questa appassionante corsa. Chi emergerà vittorioso?

Manuel Gonzalez si impone nella prima sessione di prove libere valida per il GP d'Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il mitico circuito del Mugello. Buona prestazione per il centauro della Liqui Moly Dynavolt Intact, abile a regolare di misura Jake Dixon. Nello specifico lo spagnolo ha segnato un tempo di 1:50.589, precedendo la Elf Marc VDS Racing Team del già citato Dixon, secondo davanti ad un promettente Celestino Vietti (Beta Tools Speed RS Team), in terza posizione con +0.088. Quarta piazza poi per Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), il quale ha arginato David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), quinto con +0.

