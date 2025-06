Moto contro camion | 30enne in gravissime condizioni

Un tragico incidente lungo la strada regionale 464 all’ingresso di Spilimbergo ha coinvolto un giovane di 30 anni, residente in Valtramontina. La sua moto si è scontrata violentemente con un camion, lasciandolo in condizioni critiche. La scena, drammatica e ancora sotto shock, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e l'importanza di rispettare le norme per evitare tragedie come questa. La vicenda si sviluppa nel cuore di una comunità sconvolta.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio del 19 giugno lungo la strada regionale 464, all'ingresso di Spilimbergo. Un giovane di 30 anni, residente in Valtramontina, si trova ora in condizioni critiche, in lotta tra la vita e la morte, dopo che la sua moto è impattata contro un camion che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Moto contro camion: 30enne in gravissime condizioni

In questa notizia si parla di: moto - camion - condizioni - 30enne

Piacenza, 19enne in moto muore schiacciato da un camion: si indaga per omicidio stradale - Un tragico incidente ha scosso Piacenza, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un camion.

Luigi Corrado, 23 anni compiti nella giornata di ieri, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale #Recale, alle porte di Caserta. Il ragazzo stava viaggiando in moto quando, nel tentativo di evitare un camion cisterna, ha perso il controllo e si è schiantat Vai su Facebook

Moto contro camion: 30enne in gravissime condizioni; Spilimbergo, moto contro un camion: trentenne gravissimo; Moto contro camion: grave a Torrette.

Robecchetto, in condizioni critiche il 30enne sbalzato dalla moto all’incrocio di Malvaglio - Robecchetto con Induno (Milano), 14 agosto 2024 – Rimane sempre in condizioni critiche ma non è pù in pericolo di vita il giovane di 30 anni vittima dell’incidente in scooter di lunedì ... Secondo msn.com

Erba, schianto da brividi in serata: 30enne perde il controllo della moto, tremendo frontale con un Suv - ferito in modo molto grave dopo uno scontro avvenuto tra la sua moto e un’auto. Secondo ciaocomo.it