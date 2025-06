Mostro di Firenze procuratore Bogliolo | Prove non sufficienti per ribaltare giudizio Cassazione

Nel cuore di Firenze, il caso che ha scosso l’opinione pubblica si aggrava ancora di più. Il procuratore Bogliolo ha dichiarato che le nuove prove presentate da Paolo Vanni non sono sufficienti a ribaltare la decisione della Cassazione. Una richiesta che alimenta il senso di incertezza e attesa, lasciando aperta una domanda cruciale: si farà giustizia o il destino di questa intricata vicenda resterà irrisolto?

"È vero che ci sono nuove prove, ma non sono sufficienti per ribaltare il giudizio della Cassazione". Con queste parole il procuratore generale di Genova, Alessandro Bogliolo, ha chiesto al giudice Vincenzo Papillo di rigettare l'istanza di revisione del processo presentata da Paolo Vanni, nipote.

