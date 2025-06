Mostro di Firenze la procura generale di Genova dice no alla revisione della condanna di Vanni

Il caso del Mostro di Firenze si infittisce di nuovi colpi di scena: la procura generale di Genova si oppone alla revisione della condanna di Vanni, lasciando il destino nelle mani dei giudici della Corte d’Appello. I legali, convinti che “le foto dei cadaveri raccontano un’altra verità,” rilanciano la sfida, aprendo uno scenario ancora più complesso e affascinante che terrà tutti con il fiato sospeso.

Ora tocca ai giudici della Corte di Appello, che avranno l'ultima parola. Per i legali del nipote del compagno di merende "le foto dei cadaveri raccontano un'altra verità".

Quando la scienza mancava: il Mostro di Firenze e i limiti delle indagini degli anni '80 - Tra il 1974 e il 1985, Firenze fu sconvolta da una serie di otto omicidi duplici, caratterizzati da ritualità macabra e eseguiti con una pistola Beretta 22.

