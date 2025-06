Mostra temporanea ' Dietro i simboli | bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea' al Museo delle Sinopie

Dal 20 giugno al 21 settembre 2025, il Museo delle Sinopie apre le sue porte a un’affascinante mostra temporanea: “Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea”. Un viaggio tra storia, cultura e simbolismo che svela lati inediti della Toscana medicea, grazie alla collaborazione tra l’Opera della Primaziale Pisana, la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa. Non perdete questa occasione unica di scoprire un mondo nascosto dietro i simboli.

Dal 20 giugno al 21 settembre 2025 il Museo delle Sinopie ospita “Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea”, una mostra temporanea inedita realizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il patrocinio della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra temporanea 'Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea' al Museo delle Sinopie

In questa notizia si parla di: mostra - temporanea - dietro - simboli

Ibsa Foundation per la ricerca scientifica presenta a lugano la mostra temporanea “Through the clouds” - L’IBSA Foundation per la ricerca scientifica apre le porte a Lugano alla mostra temporanea "Through the Clouds", un affascinante viaggio tra arte e scienza curato da Stefano Cagol.

Dal 7 al 10 giugno, lo spazio Con/Temporary Spaces Mazzini ospita la mostra pop-up “Psychedelic Pop Mosaic” di Grazia Moroni @graziamoroniart a cura di Alyona Kosareva @alyonakosareva ? Un viaggio visivo attraverso le sue ultime creazioni in mosai Vai su Facebook

Musei, Imago Buddha. Il linguaggio dei simboli nell'arte buddhista, al Chiossone; Simboli di guarigione: Surrealismo e magia negli anni '40; Due esposizioni temporanee, con al centro i simboli della Processione del Venerdì Santo aquilano.

Mostra temporanea «Fiabe, leggende e simboli» al Museo Nazionale del Liechtenstein di Vaduz - Sulla mostra saranno pubblicati tre libri: «Fiabe, leggende e simboli», «Leggende del Liechtenstein» e «La canzone dei Nibelunghi» di Genia Chef. Secondo ansa.it

Bizantini a Torino, in mostra simboli dell'impero millenario - La storia bizantina con i simboli di un impero millenario arriva a Palazzo Madama - Si legge su ansa.it