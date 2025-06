Mosquera Inter lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra | è lui l’alternativa a Leoni

Mosquera Inter, il difensore spagnolo classe 2006, si conferma in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra come alternativa a Leoni. Con il mercato in fermento, l’Inter si muove con strategia e attenzione, esplorando le opzioni più promettenti per rinforzare la linea difensiva. La vera sfida? Garantire solidità e talento per affrontare la nuova stagione con rinnovata sicurezza. Restate sintonizzati: i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese importanti.

Mosquera Inter, il difensore spagnolo è in pole in caso di mancato arrivo di Leoni: le ultime. L’ Inter continua a muoversi nel calciomercato con attenzione e strategia, esplorando diverse opzioni per rinforzare la propria difesa nel caso in cui non riesca a concretizzare l’arrivo di Giovanni Leoni. Il talento classe 2006, originario di Roma, rappresenta un obiettivo importante per i nerazzurri, ma nel caso in cui la trattativa non andasse a buon fine, un nome alternativo è giĂ emerso: si tratta del difensore del Valencia Mosquera. DAL CORRIERE DELLO SPORT – «Ad ogni modo, in casa nerazzurra c’è un’alternativa al talento classe 2006, romano di nascita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra: è lui l’alternativa a Leoni

Nico Paz Inter, niente da fare per lo spagnolo: il Real Madrid preme per avere l’argentino al Mondiale per Club - L'Inter rischia di perdere Nico Paz, giovane talento argentino in forza al Real Madrid. Il club spagnolo spinge per convincere Paz a tornare in tournée con il Real Madrid per il mondiale per club, lasciando per ora in sospeso il trasferimento in nerazzurro.

Bisseck è molto seguito in Premier. In caso di offerte intorno ai 40 mln, l'Inter lascerebbe partire il tedesco. Al suo posto detto dell'alto gradimento per Leoni del Parma, ma sarebbe più semplice arrivare a Mosquera del Valencia, spagnolo classe 2004.

