Moscatelli e il sogno americano | La mia seconda occasione

Certi treni passano una volta sola si dice. Ma l’"american dream" per Pippi Moscatelli, che da ragazzo lasciò nel cassetto un’offerta della Nfl, si materializzerà di nuovo il 28 giugno quando insieme ai Dolphins Ancona, dove allena da un decennio, scenderà sul prato del Glass Bowl Stadium di Toledo, Ohio, per giocare la finale del Superbowl italiano contro i Guelfi Firenze. Una seconda chance meritata per Moscatelli, uno dei campioni più fulgidi che l’Italia abbia mai espresso nel football americano e che ha messo a disposizione del club dorico tutta la conoscenza del gioco a cui ha dedicato la sua vita per far crescere un nucleo di giovani che oggi si trova davanti ad un sogno incredibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moscatelli e il sogno americano: "La mia seconda occasione"

