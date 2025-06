Morto in ospedale Antonio Marrone ex comandante della polizia penitenziaria al Coroneo

È una giornata di lutto per la comunità, che piange la scomparsa di Antonio Marrone, ex comandante della polizia penitenziaria del carcere del Coroneo. Dopo lunghe ore di lotta tra la vita e la morte, Marrone ha ceduto alle ferite riportate in un tragico incidente. Figura rispettata e stimata, lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva. La sua memoria resterà viva nei ricordi e nelle azioni di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.

Dopo lunghe ore passate tra la vita e la morte si è spento in ospedale Antonio Marrone, ex comandante della polizia penitenziaria del carcere del Coroneo. Era stato soccorso nella mattinata di ieri in condizioni critiche. Marrone era in pensione da un anno e viveva temporaneamente in un alloggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Morto in ospedale Antonio Marrone, ex comandante della polizia penitenziaria al Coroneo

Continua il giugno nero della Polizia Penitenziaria: si è tolto la vita a Trieste l’ex comandante del carcere Antonio Marrone - Continua il giugno nero della Polizia Penitenziaria: si è tolto la vita a Trieste l'ex comandante del carcere Antonio Marrone ... Lo riporta poliziapenitenziaria.it

Ex comandante del carcere trovato in condizioni critiche: rianimato e portato d’urgenza a Cattinara - TRIESTE – E' stato trovato in condizioni gravissime Antonio Marrone, ex comandante della Polizia penitenziaria del carcere Coroneo di Trieste. Da nordest24.it