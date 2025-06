Morto in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa | aperta un’inchiesta

Una tragedia improvvisa e scioccante scuote la piccola comunità di Squinzano: Jennifer Pagliara, solo 15 anni, muore in ospedale dopo due giorni di febbre improvvisa. La sua scomparsa, ancora avvolta nel mistero, ha lasciato familiari e amici senza parole, chiedendosi cosa abbia realmente causato questa drammatica fine. Mentre si apre un’inchiesta per chiarire le cause, il dolore e i dubbi si fanno strada tra chi conosceva Jennifer. Leggi...

Una morte improvvisa, inspiegabile e sconvolgente: quella di Jennifer Pagliara, una ragazza di soli 15 anni di Squinzano, piccolo centro a nord di Lecce, al confine con la provincia di Brindisi. Dopo due giorni di ricovero in ospedale a causa di una febbre altissima, la giovane si è spenta nel reparto di Rianimazione del “Vito Fazzi”, lasciando la sua famiglia e l’intera comunità locale in un dolore profondo e colmo di interrogativi. Leggi anche: Boom di contagi a giugno, ospedali italiani impazziti: le regioni più a rischio virus, vacanze in pericolo L’improvviso peggioramento. Tutto è iniziato la mattina di martedì 17 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un’inchiesta

Jennifer Pagliara, di Squinzano, non aveva avuto problemi di salute prima del decesso dopo 48 ore dai primi sintomi: è stata ricoverata con febbre altissima per una polmonite bilaterale, poi l’ipotesi di un’infezione sfociata nella Cid, coagulazione intravascolar Vai su Facebook

