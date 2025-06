Morto in Grignetta | abitava a Montano Lucino si chiamava Francesco Cancellier

Un'altra giornata drammatica sulle montagne lecchesi, dove il cielo grigio si tinge di tristezza. Questa volta a perdere la vita è stato Francesco Cancellier, 64enne residente a Montano Lucino, durante un'escursione sulla celebre Direttissima della Grignetta. Una tragedia che scuote la comunità, ricordando quanto sia importante rispettare i limiti e le regole in alta quota. La sua scomparsa ci ricorda la fragilità dell’uomo di fronte alla natura selvaggia.

Un'altra giornata segnata dalla tragedia sulle montagne lecchesi. A perdere la vita questa volta è stato Francesco Cancellier, 64enne residente a Montano Lucino, deceduto nella mattinata di giovedì 19 giugno 2025 mentre si trovava in escursione lungo la Direttissima della Grignetta, sul versante. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Morto in Grignetta: abitava a Montano Lucino, si chiamava Francesco Cancellier

Cade in Grignetta, morto uomo di Montano Lucino. L'incidente in montagna questa mattina è stato fatale per Francesco Cancellier di 64 anni.

