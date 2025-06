Morte Viviana e Gioele la famiglia vuole riaprire il caso | C' è la responsabilità di terzi abbiamo le prove

Dopo quasi cinque anni di silenzio e dubbi irrisolti, la famiglia di Viviana e Gioele torna alla ribalta con una richiesta di riapertura del caso C 232. Le prove a nostro avviso indicano responsabilità di terzi, e Daniele Mondello non si arrende, credendo ancora nella possibilità che ci siano ombre oscure dietro la tragedia. È il momento di fare luce su questa intricata vicenda e di scoprire la verità nascosta.

Daniele Mondello non si è mai rassegnato all'ipotesi che sia moglie Viviana possa aver ucciso il figlioletto Gioele per poi togliersi la vita. E per questo, a distanza di quasi cinque anni, ha formalmente chiesto di riaprire le indagini. La storia è nota: il 3 agosto 2020 Viviana Parisi esce di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Morte Viviana e Gioele, la famiglia vuole riaprire il caso: "C'è la responsabilità di terzi, abbiamo le prove"

In questa notizia si parla di: viviana - gioele - riaprire - morte

Ci potrebbe essere una svolta nell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata priva di vita nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari, nel febbraio del 1995. Lo rivela l'Unione Sarda in esclusiva. Secondo il quotidiano «la Procura della Repubblica Vai su Facebook

Morte Viviana e Gioele, Daniele Mondello lancia una petizione per riaprire le indagini; La morte di Viviana e Gioele, oltre 61mila firme per chiedere la riapertura delle indagini; Viviana e Gioele, Daniele Mondello lancia una petizione online per chiedere la riapertura del caso.

Morte Viviana e Gioele/ L’avvocato: “Forse non sapremo mai la verità, troppi ritardi” - L’avvocato di Viviana e Gioele aggiunge: “Tutti questi ritardi stanno incidendo in modo fortissimo ... Lo riporta ilsussidiario.net

Morte Viviana Parisi e Gioele, la famiglia: “Impossibile risalire alle cause della morte del bimbo” - Il giallo di Caronia (Messina) rischia di rimanere irrisolto perché, ha sostenuto l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello (marito di Viviana Parisi e padre di Gioele) “purtroppo ... Riporta fanpage.it