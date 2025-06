Morte sul rettilineo dissestato | disposta imputazione coatta per dirigente comunale

In un caso che ha sconvolto la comunità brindisina, il giudice respinge la richiesta di archiviazione e dispone l'imputazione coatta per il dirigente comunale coinvolto nell’incidente mortale sul rettilineo dissestato. Una decisione che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità delle istituzioni. La vicenda si apre a nuovi risvolti giudiziari, lasciando aperte molte domande sulla tutela dei cittadini e sull’adeguatezza delle opere pubbliche.

BRINDISI – La richiesta di archiviazione del pm è stata respinta. Il gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'architetto Fabio Lacinio, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi, accusato del reato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Morte sul rettilineo dissestato: disposta imputazione coatta per dirigente comunale

