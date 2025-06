Morte Magina torna in carcere ‘il pugile’ | per l’accusa la caduta dal quarto piano provocata da un suo pugno

Una tragica vicenda scuote Livorno: “Il Pugile”, Hamed Hamza, torna in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La sua caduta dal quarto piano, originata da un colpo di pugno, ha portato alla morte di Denny Magina. Un caso che solleva ancora molte domande e riaccende il dibattito sulla giustizia. La verità si farà luce? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

LIVORNO – I carabinieri della compagnia di Livorno hanno eseguito l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Firenze, che ha disposto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, Hamed Hamza, detto ‘il pugile’, gravemente indiziato di omicidio preterintenzionale, commesso a Livorno nell’ agosto del 2022. Si tratta dell’episodio che ha portato alla morte di Denny Magina, allora 29enne, caduto dal quarto piano di un edificio in via Giordano Bruno dopo un pugno sferrato dall’imputato. In un primo momento, la custodia cautelare era stata applicata all’indagato per reati legati allo spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

