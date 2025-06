Morte di Silvano Canale | la festa per l' anniversario di matrimonio con la moglie poi lo scontro con il Suv

La gioia per i 25 anni di matrimonio celebrati con la moglie a Roma si è trasformata in un dramma che ha sconvolto tutti. Mentre tornavano a casa, una serata di festa si è improvvisamente spezzata da uno scontro devastante con uno SUV. La tragica fatalità ha lasciato un vuoto incolmabile: la perdita di Silvano Canale, un uomo che portava nel cuore l’amore e la famiglia. La sua storia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante...

Stavano tornando a casa dopo una serata di festa. Una di quelle che segnano una vita: i 25 anni di matrimonio, che cadevano proprio il 18 giugno. Una ricorrenza importante celebrata con gioia a Roma, ma il rientro verso casa si è trasformato in tragedia. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì.

