Morte di Andreea Rabciuc chiesti 7 anni di condanna per Simone Gresti

Un caso che scotta quello di Ancona, dove la Procura ha richiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, sospettato di aver istigato al suicidio e maltrattato la giovane Andreea Rabciuc, oltre a essere coinvolto in attività di spaccio di droga. Un procedimento giudiziario che mette sotto i riflettori drammi familiari e oscure ombre di illegalità, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità e sulla giustizia.

ANCONA – Ha chiesto sette anni di condanna la Procura dorica per Simone Gresti, il 46enne di Moie accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti di Andreea Rabciuc e spaccio di droga (alcune cessioni), un reato questo emerso durante le indagini sulla scomparsa.

La morte di Andreea Rabciuc, l’ex fidanzato vuole parlare in aula: “Chiarirà e racconterà la loro storia” - Simone Gresti, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, desidera parlare in aula il 20 giugno durante il processo per istigazione al suicidio e maltrattamenti.

