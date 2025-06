Morte di Andreea chiesti 7 anni per l’ex fidanzato Fu istigazione al suicidio

Un caso che ha profondamente scosso l’opinione pubblica: la tragica scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane di 27 anni originaria di Romania, e le accuse rivolte al suo ex fidanzato Simone Gresti. La Procura di Ancona ha chiesto sette anni di reclusione per il presunto istigatore al suicidio e altri reati legati alla sua triste vicenda. Un procedimento giudiziario che si preannuncia complesso e carico di emozioni.

Ancona, 20 giugno 2025 - La Procura di Ancona ha chiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, autotrasportatore di Moie (Ancona) accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'allora fidanzata Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romena che abitava a Jesi (Ancona) e scomparsa dalle campagne di Montecarotto (Ancona) il 12 marzo del 2022. Contestato all'imputato anche lo spaccio di droga, reato emerso durante le indagini sulla scomparsa della ragazza ritrovata morta il 20 gennaio 2024 in un casolare disabitato, dove si era tolta la vita, a un chilometro di distanza da dov'era sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte di Andreea, chiesti 7 anni per l’ex fidanzato. “Fu istigazione al suicidio”

