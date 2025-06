Morta Wanda Lopez | la cestista 24enne investita da un treno

Una tragedia che ha sconvolto il mondo dello sport argentino: Wanda Lopez, giovane stella dell’Obras Basket, è scomparsa all’età di 24 anni dopo un tragico investimento sui binari della Linea Roca. Un dramma che ha lasciato senza parole amici e tifosi, sollevando molte domande sulla sicurezza e sulle circostanze dell’incidente. La dinamica resta ancora da chiarire, ma il vuoto che lascia è incolmabile.

Wanda Lopez, giocatrice dell' Obras Basket, è morta a 24 anni investita sui binari da un treno della Linea Roca, uno dei principali snodi del trasporto pubblico in Argentina, fondamentale per chi si muove nell'Area Metropolitana di Buenos Aires. Una notizia sconvolgente che sta segnando il mondo della pallacanestro e dello sport argentino in generale. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel quartiere di Berazategui, non è ancora chiara ed è da definire, ma nessuna ipotesi è da escludere. Sui social si è subito diffusa la notizia e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.