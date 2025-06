Morta in Italia dopo il vaccino | è arrivata la decisione sui medici

Il caso di Stefania Cecca, insegnante deceduta pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, ha scosso l’Italia, portando a un acceso dibattito sulla sicurezza e la responsabilità medica. Con 232 morti segnalate in Italia dopo il vaccino, la decisione sui medici coinvolti rappresenta un passo cruciale nel chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda. Ma il gup...

Un mese dopo essersi vaccinata con AstraZeneca, Stefania Cecca, insegnante di scuola elementare, è morta per una grave emorragia cerebrale. Era il 9 aprile 2021. Il decesso è avvenuto al termine di un lungo calvario clinico cominciato a metà marzo dello stesso anno. I dieci medici dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma che l’avevano visitata tra il 16 e il 20 marzo sono stati indagati con l’accusa di omicidio colposo in ambito sanitario. Ma il gup ha deciso il proscioglimento: il fatto non costituisce reato. La decisione del giudice arriva in contrasto con la richiesta della Procura, che aveva sollecitato il rinvio a giudizio per l’equipe sanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it