Morta Donia Maaoui il cordoglio di White Carrara Mazzo di fiori in piazza per ricordarla

La comunità di Carrara piange la scomparsa di Donia Maaoui, un'artista che ha saputo illuminare con la sua luce unica e il suo talento. Con un mazzo di fiori in piazza, i membri di White Carrara rendono omaggio a una donna dal cuore gentile e dallo stile delicato, la cui presenza resterà indelebile nel cuore di tutti. Un ricordo che ci invita a celebrare la sua vita e il suo incredibile contributo artistico.

Carrara, 20 giugno 2025 – "Donia in più occasioni ha illuminato Carrara con la sua arte – dice Domenica Raimondi, direttrice artistica di White Carrara – La sua é sempre stata una presenza luminosa dal cuore gentile. La delicatezza il suo stile progettuale e artistico. La sua scomparsa improvvisa lascia senza fiato l'intera comunità della White Carrara”. E’ il ricordo di White Carrara dopo la notizia della scomparsa di Donia Maaoui, nota architetta e designer di 58 anni, moglie dell’archistar belga Michel Boucquillon. “Una comunità appassionata, attenta e disponibile. Una comunità – continua Raimondi – che anche Donia, insieme a Michel, ha contribuito a creare con disponibilità e accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morta Donia Maaoui, il cordoglio di White Carrara. Mazzo di fiori in piazza per ricordarla

