Morta a 15 anni in ospedale | era stata ricoverata per febbre alta Aperta inchiesta

Una giovane vita spezzata all'età di soli 15 anni, Jennifer Pagliara di Squinzano, la cui morte avvolta nel mistero ha acceso un'attenzione crescente. Ricoverata per febbre alta, la tragedia ha lasciato senza parole la comunità e aperto un'inedita inchiesta. La sua storia solleva domande cruciali sulla sicurezza e le cure mediche: cosa è realmente successo in quell'ospedale? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Una ragazza di appena 15 anni, Jennifer Pagliara, di Squinzano, è morta per cause ancora in corso di accertamento nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce. Sul caso è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Morta a 15 anni in ospedale: era stata ricoverata per febbre alta. Aperta inchiesta

In questa notizia si parla di: morta - anni - ospedale - stata

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

Un uomo di 90enne ha investito per sbaglio la moglie di 87 anni mentre faceva retromarcia con la sua auto. La donna è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente ed è morta poco dopo il ricovero Vai su Facebook

Morta a 15 anni in ospedale: era stata ricoverata per febbre alta. Aperta inchiesta; Georgia, nato il bimbo di Adriana Smith, la donna cerebralmente morta; Marcaria, 90enne sbaglia la retromarcia e investe la moglie: la donna muore in ospedale.

Alice Leon, maestra di sci morta a 25 anni: «Era a un passo dalla laurea» - Alice Leon, 25 anni, maestra di sci e ex atleta di sci alpino, è morta nei giorni scorsi dopo un ricovero in ospedale. msn.com scrive

In ospedale con la febbre alta, Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia: la famiglia denuncia, aperta un'inchiesta - Poi la situazione si è aggravata, prima con le crisi epilettiche e poi con il coma. Lo riporta msn.com