Morta a 15 anni dopo una febbre altissima | autopsia sul corpo di Jennifer Pagliara

La tragica scomparsa di Jennifer Pagliara, appena 15 anni, scuote tutta la comunità salentina. Dopo due giorni di agonia, la giovane si è spenta senza una spiegazione chiara. Mentre si attende l’esito dell’autopsia, crescono interrogativi e preoccupazioni su cosa abbia scatenato questa improvvisa tragedia. La sua storia solleva un dolore che coinvolge tutti noi e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Bari, 20 giugno 2025 – Non c’è ancora una spiegazione alla morte prematura di Jennifer Pagliara, di Squinzano, in Salento, scomparsa ieri a soli 15 anni, dopo due giorni di agonia. Jennifer si è sentita male martedì scorso, è arrivata con una febbre altissima all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui è entrata in coma e non si è più ripresa: è deceduta ieri nel riparto di rianimazione dove era stata ricoverata. Secondo quanto ricostruito da quotidiani locali le sarebbe stata diagnosticata una polmonite bilaterale per un’infezione di cui non si conosce ancora la natura. La famiglia, consumata dal dolore, si interroga sul come sia stato possibile perdere un’adolescente, sana, nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net