Mordi e fuggi E’ ancora vero ma non troppo

Nel 2024, Pisa si conferma come una destinazione che va oltre le semplici visite lampo, offrendo un’esperienza più autentica e duratura ai suoi visitatori. La città si sta rinnovando, valorizzando l’ospitalità strutturata e cambiando volto rispetto al passato, dimostrando che il turismo può essere sostenibile e di qualità. Un’evoluzione che rende Pisa ancora più affascinante e pronta a ricevere chi cerca qualcosa di più di una semplice "notte e via".

Non solo "una notte e via". Il turismo a Pisa ha già cambiato pelle da tempo. A restituire una fotografia più fedele alla realtà è l’ultimo report sui flussi turistici 2024 elaborato dal Centro Studi Turistici su dati dell’Ufficio Turismo del Comune: non solo aumenta la durata media dei soggiorni, ma si rafforza anche l’ ospitalità strutturata, mentre il mito dei "troppi B&B" viene ridimensionato dai numeri, anche se sono in aumento. Nel 2024, la città della Torre ha registrato 984.572 arrivi (+9,9% sul 2023) e 2.189.112 presenze complessive (+7,6%), con una permanenza media di 2,2 notti. Ancora più marcata la tenuta sul litorale, dove la permanenza media è stata di 3,9 notti, superando le cinque tra i turisti italiani e sfiorando le dieci notti nel caso dei toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it