Morata torna in Serie A è tutto vero | blitz e colpo a sorpresa

Alvaro Morata sta per tornare in Serie A, e l’entusiasmo monta: un blitz a sorpresa potrebbe portarlo al Como, con una trattativa già avviata e colpi di scena all’orizzonte. Dopo l’esperienza al Galatasaray, l’attaccante spagnolo si prepara a riaccendere il suo talento nel calcio italiano, con il cielo che sembra aprirsi su questa clamorosa svolta di mercato. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati.

Alvaro Morata si prepara a far ritorno in Serie A. Dopo la parentesi al Galatasaray, infatti, l'attaccante spagnolo potrebbe dire sì a una nuova esperienza in Italia. Contatti avviati e occhio alla possibile svolta immediata: la trattativa è già nel vivo Morata al Como: potrebbe essere questa la clamorosa svolta di mercato delle prossime settimane. L'attaccante spagnolo, di proprietà del Milan, ma in prestito al Galatasaray negli ultimi sei mesi, è pronto a far ritorno in Italia sponda Como. Fabregas, come confermato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, avrebbe dato il suo ok all'operazione, e il diretto interessato sarebbe entusiasta di lavorare con il tecnico spagnolo nel corso dei prossimi mesi.

#Morata torna in Serie A ma non al #Milan Contatti con quell’allenatore Vai su X

Voi come lo immaginate il nuovo Milan di Allegri? Difesa a 3 o a 4? Cambierà tutto? In attacco potrebbe tornare Morata, già allenato da Max. Attenzione anche a Chiesa, in uscita dal Liverpool.A centrocampo possibile l'addio di Reijnders: il City spinge f Vai su Facebook

