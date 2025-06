Monterotondo Roma stop di 10 giorni al pub | serviva alcol a minori

A Monterotondo, nel cuore di Roma, un pub è stato temporaneamente chiuso per dieci giorni a causa di gravi irregolarità riscontrate durante controlli dei Carabinieri. La sospensione della licenza, decisa dal Questore, deriva da vari illeciti emersi nelle recenti ispezioni, tra cui la vendita di alcol ai minori. Una situazione che sottolinea l’importanza della vigilanza e del rispetto delle normative per garantire la sicurezza e la legalità nel locale e nella comunità.

All'interno del pub, è stata anche riscontrata la presenza costante di soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali già noti per reati legati al traffico di droga.